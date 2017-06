Marcha pela Diversidade reúne 3 mil pessoas em Curitiba

(foto: Vagner Rosário)

A segunda Marcha pela Diversidade, realizada ontem, em Curitiba reuniu cerca de 3 mil pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar do Paraná. Os participarantes se concentraram na Praça Santos Andrade, de onde saíram por volta das 14 horas, em direção a Rua João Negrão, passaram pela Avenida Marechal Deodoro de onde seguiram até a Praça Zacarias, Avenida Luiz Xavier, no marco do relógio da Boca Maldita.

A Marcha foi conduzida pelo Trio Elétrico com a presença de vários Djs curitibanos , convidados e artistas locais, ao final do trajeto na Boca Maldita, haver um palco com apresentações de Drag queens locais, Artistas na cena Curitibana e mais Djs para a valorização da cultura LGBTI curitibana.

O Dia 17 de Maio é o Dia Internacional Contra a Homofobia e a Transfobia. Neste dia, em 1990, a homossexualidade foi retirada da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Em Curitiba, o Grupo Dignidade, Trangrupo Marcela Prado e UNA LGBT, em conjunto com outras organizações parcerias, realizarão a Semana da Diversidade, entre os dias 19 ao 24 de Junho de 2017, para marcar o Dia Contra a Homofobia e a Transfobia.