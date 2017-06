Segundo confronto na frente da Ópera de Arame tem bombas de efeito moral. Veja vídeo

(foto: Franklin de Freitas)

Manifestantes e Polícia Militar entraram em confronto pela segunda vez na manhã desta segunda (26) na frente da Ópera de Arame, onde vai acontece a votação do pacote fiscal apresentado pelo prefeito Rafael Greca. Neste segundo confronto, houve disparo de balas de borracha, gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Mais cedo, os manifestantes derrubaram a primeira grade de proteção e avançaram em direção à Ópera. O clima é muito tenso no local. Os servidores queimaram jalecos em protesto às mudanças propostas pela Prefeitura de Curitiba. Não há ainda informações sobre feridos.

A Câmara Municipal de Curitiba faz hoje a terceira tentativa de votar o pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). Já foram aprovados dois dos quatro projetos previstos na pauta.

A sessão plenária acontece na Ópera de Arame, que foi cercada pela Polícia Militar ainda na madrugada desta segunda-feiira (26). Os servidores estão desde cedo no local. Por causa dos bloqueios no trânsito na Rua Mateus Leme, o trânsito está bem complicado na região entre o Parque São Lourenço e a Ópera de Arame.

Neste momento, está fechada a Rua João Gava entre as Ruas Mateus Leme e na Nilo Peçanha, há bloqueio de segurança, executado pela PM, mesmos pontos que são bloqueados em dias de shows. Servidores também se aglomeram na entrada do Parque São Lourenço.

A decisão de mudar a sede do Legislativo aconteceu na sexta-feira (23), em uma sessão extraordinária convocada pelo presindente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB).

TJ determina multa diária de R$ 20 mil em caso de invasão da Ópera de Arame

O pacote foi enviado por Greca no final de março. Desde o último dia 13, os vereadores tentam votar quatro projetos sob regime de urgência. Entre as medidas em discussão está a proposta que suspende planos de carreira e adia a data-base do reajuste anual dos servidores; o aumento da contribuição do funcionalismo para a previdência, o saque de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria muncipal para o Executivo; a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal, que estabelece limites para os gastos com pessoal, e o leilão de dívidas da prefeitura.