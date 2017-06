Morre juiz que foi substituido por expulsar Pelé em amistoso na Colômbia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-árbitro de futebol Guillermo Velásquez, protagonista de uma das mais icônicas histórias que envolvem Pelé, morreu nesta segunda-feira (26), aos 84 anos, devido a várias complicações de saúde, segundo o jornal espanhol Marca. No dia 18 de junho de 1968, Velázques foi o juiz escalado para apitar um amistoso entre Santos e a seleção colombiana, que se preparava para a Olimpíada de 1968, no México. As arquibancadas do estádio El Campín, em Bogotá, estavam lotadas para ver Pelé e o Santos jogarem. Porém, aos 42 minutos do primeiro tempo, o juiz colombiano expulsou o Rei do Futebol após uma entrada por trás em Luis Eduardo Soto. Guillermo Velásquez disse em várias entrevistas que o brasileiro o insultou e por isso decidiu aplicar o cartão vermelho. Após a expulsão, vários jogadores do Santos foram para cima do árbitro, e o público passou a protestar contra a saída de Pelé. A Federação Colombiana de Futebol decidiu então substituir Velásquez e permitir que o Rei voltasse a campo no segundo tempo. "Omar Delgado, que foi o primeiro juiz assistente, vem e me diz que que lhe ordenaram a dar continuidade ao jogo e que ele vai apitar. Digo para ele ir em frente, para evitar mais problemas. Isso não acontece mais na Colômbia e foi um fato inédito no mundo", disse Velásquez ao jornal El Tiempo, em 2010.