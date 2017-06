Feirão supera R$ 13 bilhões em negócios

A Caixa Econômica Federal alcançou R$ 13,1 bilhões em negócios no Feirão Caixa da Casa Própria de 2017. O evento, que terminou no domingo, teve um resultado 27,22% maior que na edição de 2016 (R$ 10,3 bilhões). Foram fechados ou encaminhados mais de 65 mil contratos, representando um crescimento de 13,8% em relação à edição anterior (57 mil).

No final de semana que passou mais de 42 mil visitantes foram ao Feirão, que ocorreu nas cidades de Brasília (DF), Curitiba e Fortaleza (CE). Cerca de 14 mil contratos foram fechados ou encaminhados e o volume de negócios superou R$ 2,9 bilhões nas três cidades. Ao todo, o Feirão Caixa da Casa Própria de 2017 contou com 548 construtoras e 261 correspondentes imobiliários Caixa, além de 185 imobiliárias.

Ademi realiza seu evento em agosto

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) confirmou a realização da 26ª edição da Feira de Imóveis do Paraná. O evento vai acontecer de 23 a 27 de agosto, no Expo Renault Barigui, pavilhão de exposições do Parque Barigui, em Curitiba. Nesse ano, a feira será realizada em paralelo à Feira de Móveis e Decoração, compartilhando o mesmo pavilhão.

Serão milhares de imóveis para a venda, entre apartamentos, salas comerciais, conjuntos corporativos, casas e terrenos em condomínio fechado, lotes de terreno, apartamentos e casas na praia, que vão desde habitações enquadradas no Minha Casa Minha Vida até unidades com preço acima de R$ 2 milhões, em Curitiba e Região Metropolitana.