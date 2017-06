Cristiane Souza em Aventuras Literárias

Cristiane Souza vai autografar na Biblioteca (foto: Divulgação)

A escritora Cristiane Souza é a convidada da próxima edição do projeto Aventuras Literárias, em que autores falam sobre suas experiências de leitura e escrita com o público infantojuvenil.

O evento acontece na Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná, hoje às 14h30. Na ocasião, haverá venda dos livros Pinguinhos de chuva, Qual é a cor de Saturno e Pitangueiras. A autora estará disponível para autografar as obras. A entrada é gratuita.

Formada em Jornalismo, Cristiane Souza é autora de diversos livros infantis. Também ministra oficinas de texto para adultos e crianças.

Sua obra infantil busca estimular o desenvolvimento das crianças com um conteúdo lúdico e didático.

O projeto — Coordenado pela Seção Infantil da BPP, o projeto Aventuras Literárias promove encontros com autores infantojuvenis para discutir e valorizar a leitura e a literatura.

Desde 2011, mais de 50 escritores já participaram do evento. Neste tempo diversos autores participaram do projetos e levaram a experiência para os frequentadores da Biblioteca Pública do Paraná.

O quê: “Aventuras Literárias” com Cristiane Souza

Quando: Hoje: às 14h30, na Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná

Onde: Rua Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba, PR

Preço dos livros: Qual é a cor de Saturno - R$ 25

Pinguinhos de chuva - R$ 20

Pitangueiras - R$ 5

Entrada: franca

Mais informações: (41) 3221-4980