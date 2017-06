MPB da melhor qualidade e de graça até 8 de julho

O evento conta com uma estrutura especial de produção, que inclui o aparato de programas impressos e iluminação (foto: Mari Lopes Franklin)

Os alunos do Conservatório de Música Popular Brasileira iniciam no dia 27 de junho uma série de apresentações musicais gratuitas no Teatro Londrina – Memorial de Curitiba. As apresentações fazem parte do projeto pedagógico Afina-se, realizado a cada final de semestre letivo.

Orientados por seus professores, os alunos de MPB mostram os resultados dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Durante as semanas especiais de apresentações, sobem ao palco estudantes iniciantes e avançados dos diversos cursos de instrumento (como trompete, saxofone, flauta doce e transversal, violão, cavaquinho, bandolim, piano, entre outros), além de várias turmas de canto e de práticas de conjunto de MPB, Samba e Choro.

O evento conta com uma estrutura especial de produção, que inclui o aparato de programas impressos, divulgação na imprensa, sonorização, iluminação e contrarregragem, além de elementos específicos usados, por exemplo, nas apresentações de canto, que preparam muitas vezes shows temáticos que incluem roteiros especiais, figurinos, cenário e outros elementos cênicos.

O projeto é desenvolvido desde a criação do Conservatório de MPB em 1992. “Essa prática vem crescendo e se sofisticando, desempenhando um papel cada vez mais importante no sentido de, além de servir de vitrine do desempenho pedagógico dos alunos, dar condições a eles de estabelecer a ponte necessária entre a escola e o ambiente musical profissional”, diz a coordenadora pedagógica do Conservatório de MPB e curadora do Afina-se, Mari Lopes Franklin.

Os shows serão realizados no Teatro Londrina, no Conservatório de MPB e na Capela Santa Maria – Espaço Cultural .

AFINA-SE – Apresentações de Alunos do Conservatório de MPB de Curitiba

27 de junho – 19h

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

- Vilão (Professor Guilherme Campos)

- Canto Popular (Professora Clarissa Bruns)

28 de junho – 19h

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

- Canto Popular (Clarissa Bruns e Ana Cascardo)

29 de junho – 19h

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

- Bandolim (Renan Bragatto), Cavaquinho (Julião Boemio)

- Prática de Conjunto de MPB (Lucas Melo)

- Prática de Conjunto de Choro (Julião Boemio e Lucas Melo)

30 de junho – 19h

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

- Harmonia (Jackson Franklin)

- LEM (Cássio Menin),

- Violão (Fabiano o Tiziu)

- Canto popular (Joubert Guimarães)

1º de julho – 14h

Conservatório de MPB – Auditório Nhô Belarmino

- Flauta doce (Doriane Conceição)

- Canto popular (Joubert Guimarães)

- Violão, Viola Caipira e Prática de Música Caipira (Rogério Gulin)

2 de julho – 11h

Conservatório de MPB – Praça Jacob do Bandolim

- Percussão (Alex Figueiredo)

- Prática de Conjunto de Samba (Luís Rolim e Gustavo Rolim)

3 de julho – 18h30

Conservatório de MPB – Auditório Nhô Belarmino

- Flauta transversal (Zélia Brandão)

- Bateria (Toni Antoniacomi)

- Saxofone (Raul Valente)

- Canto Popular (Clarissa Bruns)

4 de julho – 18h30

Conservatório de MPB – Auditório Nhô Belarmino

- Violão para crianças (Daniel Fagundes)

- Piano para crianças (Bruna Kaiser Wasem)

- Violão (Fabiano o Tiziu), Percussão (Vina Lacerda)

5 de julho – 18h30

Conservatório de MPB – Auditório Nhô Belarmino

- Piano (Reginaldo Nascimento)

- Guitarra Elétrica (Mário Conde)

- Canto Popular (Ana Cascardo)

6 de junho – 19h

Capela Santa Maria

- Piano (Abigail R. Silva)

8 de julho – 14h

Conservatório de MPB – Auditório Nhô Belarmino

- Bateria para crianças (Edi Tolotti)

- Canto popular (Joubert Guimarães)

- Baixo Elétrico (Marcelo Pereira)

- Acordeom (Marina Camargo)

ATENÇÃO: *Em caso de chuva ou mau tempo, as apresentações previstas para a Praça Jacob do Bandolim serão tranferidas para o Auditório Nhô Belarmino.

Endereços:

Conservatório de MPB de Curitiba:

Rua Mateus Leme, 66, São Francisco

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina:

Rua Claudino dos Santos s/n – Largo da Ordem

Capela Santa Maria Espaço Cultural:

Rua Cons. Laurindo, 273

Mais informações: 3321-3318 – Coordenação Pedagógica do CMPB