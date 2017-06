Netinho, ex-Atlético, anuncia fim da carreira

Netinho: fim de carreira aos 33 anos (foto: Franklin de Freitas)

O meia Netinho, que teve duas passagens pelo Atlético, anunciou nesta segunda-feira (26) que encerrou a carreira. Netinho, ou Artur Pereira Neto, nasceu em 1984 e está com 33 anos.

"Queridos familiares, amigos e torcedores. Hoje, oficialmente, encerro muinha carreira de atleta profissional de futebol. Um sonho de criança que se tornou realidade. Esses 20 anos longe de casa foram importantíssimos para a minha formação como homem e como jogador. Aprendi a lidar com todos os tipos de sentimentos", escreveu ele, em seu perfil no Instagram.

Netinho começou a carreira no Guarani. Foi contratado pelo Atlético em 2005, mas não se firmou e acabou emprestado ao Náutico em 2006. Voltou ao Atlético, onde ficou até o fim de 2010. Ficou notabilizado pela precisão nas bolas paradas – chegou a marcar um gol olímpico sobre o Coritiba na final do Paranaense de 2008. O Atlético venceu esse jogo por 2 a 1, mas perdeu o título porque havia sido derrotado no primeiro jogo das finais por 2 a 0.

Depois, jogou por América-MG (2011), Goiás (2011 e 2012), América-RN (2012 e 2013), Vila Npova-GO (2014), J.Malucelli (2015) e Londrina (2016). Sua última competição foi o Campeonato Paranaense deste ano, pelo J.Malucelli. Atuou seis vezes e marcou um gol.

A íntegra da nota de Netinho:

“Hoje, oficialmente, encerro minha carreira de atleta profissional de futebol. Um sonho de criança que se tornou realidade.

Esses 20 anos longe de casa foram importantíssimos para a minha formação como homem e como jogador. Aprendi a lidar com todos os tipos de sentimentos; A valorizar e admirar o trabalho de todas as pessoas com quem convivi; A enxergar a importância das pequenas vitórias e das grandes derrotas; Percebi que o que menos importa são os troféus e títulos conquistados, mas sim o aprendizado, a experiência e os valores adquiridos ao longo da caminhada.

Gostaria de agradecer a Deus por me capacitar e proporcionar tantas alegrias; A todos os clubes, profissionais e funcionários com quem trabalhei; A meus familiares e amigos, que sempre torceram e me apoiaram durante essa jornada. Com toda a certeza, posso dizer que valeu a pena cada segundo. Fui, sou e sempre serei apaixonado pelo futebol. Ele é mais do que um esporte, é a minha vida.

Sendo assim, encerro minha carreira de atleta, mas não minha vida dentro do futebol. Informo a todos que estou iniciando uma nova função na empresa Lipatin Sports, na gestão de carreiras de atletas e treinadores de futebol profissional.

Grande abraço a todos.”