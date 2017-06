Temer discute declaração para responder a denúncia de Janot

GUSTAVO URIBE E DANIELA LIMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer discute fazer uma declaração nesta terça-feira (27) para responder à denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra ele. O peemedebista está reunido desde a manhã, no Palácio do Jaburu, com a sua equipe de comunicação para definir o formato de um discurso. Ele ainda não definiu se divulgará uma nota, gravará um vídeo ou fará um pronunciamento. A avaliação é de que, com o risco de ser afastado do cargo, chegou a hora do presidente partir para o enfrentamento com o procurador-geral e defender com firmeza a sua inocência. A ideia de fazer uma declaração também tem como objetivo formatar um discurso que municie a base aliada a sair em defesa do peemedebista, sobretudo no debate no âmbito da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Na tentativa de barrar a denúncia contra ele, o presidente tem acusado Janot de tentar condená-lo sem provas. O discurso da defesa do presidente é de que o procurador-geral atua contra a classe política em geral e que faz conclusões que não se sustentam pelos fatos. O principal ponto da denúncia que será contestado é a associação direta do peemedebista com a mala de R$ 500 mil recebida da JBS pelo ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha Loures, um dos maiores aliados do presidente. O argumento central é que o dinheiro ficou com o ex-auxiliar presidencial e que, portanto, não é possível provar que o presidente seria o beneficiário do montante. Com o desmembramento da denúncia e apresentação a conta gotas, o Palácio do Planalto acusará o procurador-geral de atuar de maneira parcial, com o único objetivo de desgastar a imagem do presidente e prolongar a crise política, afetando a recuperação econômica do país. Nas palavras de um assessor presidencial, o discurso será de que, por motivações pessoais, o procurador-geral "prejudica o país e atua em uma cruzada política contra o peemedebista."