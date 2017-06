Shakira lança turnê mundial e pode vir ao Brasil em 2018

(foto: Divulgação)

VENCESLAU BORLINA FILHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira, 40, lançou nesta terça-feira (27) sua nova turnê mundial, a "El Dorado World Tour". O Brasil receberá shows da artista colombiana, só que provavelmente em 2018. Isso porque a turnê começa pela Europa, em seguida vai para os Estados Unidos e, só depois, chega à América Latina.

Os ingressos para os shows na Europa e nos EUA começam a ser vendidos no próximo dia 30. O primeiro concerto está marcado para 8 de novembro em Colônia, na Alemanha. As datas e a ordem dos espetáculos podem sofrer alterações. Mais shows podem, inclusive, ser anunciados.

"El Dorado", que é o título do 11º álbum de carreira de Shakira, sucede a turnê Sale el Sol, que também passou pelo Brasil, em 2011. A cantora se apresentou em Porto Alegre, Brasília e São Paulo. Na época, Shakira se encontrou com a ex-presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e doou um violão autografado para leilão. "El Dorado" remete à lenda de uma cidade histórica da Colômbia, coberta de ouro, onde se guardavam tesouros que muitos passaram a buscar.

O álbum foi lançado em maio passado e tem músicas em inglês e espanhol, e lembra hits do começo de carreira da cantora. Uma das músicas, "Chantaje", em parceria com o cantor também colombiano Maluma, já alcançou 1,4 bilhão de visualizações no YouTube. Outra canção, "Me Enamoré", conta como foi o início do relacionamento de Shakira com o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Eles têm dois filhos: Milan e Sasha.