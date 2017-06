A função "anular", muito esperada pelos usuários de redes sociais, começa a chegar ao WhatsApp. Segundo as informações da coluna TC Mundo, o recurso chega para deixar que o usuário do serviço apague mensagens enviadas. A grande diferença da que existe é que quando a mensagem for apagada pelo emissor, ela também será apagada no endereço do receptor, ou seja, no celular que recebeu a mensagem.

Mas para usar este recurso há regras. "O recurso Anular permite que se anule uma mensagem específica enviada para um grupo ou para uma conversa individual. Porém o arrependimento e ação deve ocorrer nos primeiros cinco minutos do envio. Se passar de cinco minutos, o recurso não funciona.

A novidade já está listada na área de FAQ no site oficial do WhatsApp e, ao que tudo indica, os usuáros vão começar a receber a funcionalidade entre as próximas semanas. "As mensagens que forem anuladas com êxito desaparecerão das conversas dos contatos.

O lado ruim do serviço é que os contatos ficarão sabendo que uma mensagem foi anulada. Pois, da mesma forma quem apagou a mensagem terá acesso a informação 'esta mensagem foi anulada' em uma conversa, quem for o destinatário também receberá o mesmo comunicado.