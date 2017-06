Grávida, Serena Williams posa nua para revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista Serena Williams posou nua para a capa da revista americana "Vanity Fair". Grávida de 6 meses do primeiro filho, fruto da relação com o noivo Alexis Ohanian, ela descobriu a gestação no auge da carreira. Para a publicação, a esportista revelou que ficou assustada com a situação e que precisou deixar os campeonatos que disputaria este ano. Ela planeja retornar aos circuitos de tênis em janeiro de 2018. "Não acho que minha história acabou", diz. Serena contou também que não tem habilidade com crianças. "Eu não sei o que fazer com um bebê. Não fiz absolutamente nada para o quarto do bebê."