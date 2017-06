Virose ataca elenco do Santos e tira Thiago Maia e Ricardo Oliveira contra o Flamengo

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O Santos sofre com uma epidemia de gripe e terá mais uma vez desfalques na equipe titular por conta de viroses. O problema recente inclui o técnico Levir Culpi e mais nove jogadores do elenco –Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Thiago Maia, Vecchio, Kayke, Victor Ferraz, Bruno Henrique, Rodrigão e Vladimir. Para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Rio de Janeiro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o volante Thiago Maia, com virose, e o atacante Ricardo Oliveira, com pneumonia, estão fora de combate. Na semana passada, o clube havia confirmado que Ricardo Oliveira estava gripado. No entanto, após uma série de exames, o centroavante foi diagnosticado com a doença. O atleta ficará em repouso em sua casa, em Alphaville, em São Paulo, e não há prazo para retorno ao time. O lateral Victor Ferraz foi o primeiro caso recente de gripe no Santos. Em seguida, nas próximas semanas, outros atletas sofreram com espirros e tosses. No treino desta segunda-feira, o atacante Kayke e o meia Vecchio também desfalcaram o time por conta de gripe. No entanto, os atletas se recuperam a tempo para o duelo contra o Flamengo. O zagueiro David Braz, com resfriado, tentou explicar a "crise de gripe" que sofre o elenco santista. "Estão todos com essa gripe, funcionários também. Eu estou resfriado, mas vamos nos dedicar para as batalhas pela frente.Essas coisas acontecem, fazem parte da vida. Clima muda muito. Tem feito frio em Santos. Não tem como fugir dessa gripe", disse. Para o lugar de Thiago Maia, o técnico Levir Culpi deve escalar o volante Leandro Donizete. Alison corre por fora na briga pela posição. Desta forma, o Santos deve enfrentar o Flamengo com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota; Renato, Leandro Donizete (Alison) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.