Anderson indica que pode sair do Coritiba, em entrevista a rádio

Anderson (à esquerda), em treino do Coritiba: “Mas nada evita de sair. Se tiver proposta, posso sair sem problema algum” (foto: Divulgação / Coritiba)

O meia Anderson, do Coritiba, deu uma entrevista indicando que pode sair do Coritiba no meio do ano. Ele falou à rádio Gre-Nal, de Porto Alegre, sobre as perspectivas futuras. A entrevista foi veiculada nesta terça-feira (27).

Anderson comentou que não deixou o Coritiba antes porque havia prometido ficar até o fim do ano. “Estava para sair um mês atrás. Recebi propostas de fora do Brasil. Teve da Turquia, Portugal também me procurou. Mas dei minha palavra para os caras do Coritiba, falei que ia ficar até o meio do ano. Estou feliz lá”, afirmou ele. O jogador tem contrato com o clube paranaense até o final do ano. “Mas nada evita de sair. Se tiver proposta, posso sair sem problema algum”, disse.

O meio-campista veio ao Coritiba por empréstimo. Foi cedido pelo Internacional, com que tem contrato até o fim de 2018, com opção de revoar por mais um ano. O clube gaúcho detém 80% dos direitos econômicos; portanto, tem voz ativa na hora de uma negociação com o exterior. “Mas tem que ser uma coisa bacana para todo mundo”, falou Anderson. “Até o Coritiba, se eu for vendido agora, ganha uma beirada, pela vitrine”.

Na entrevista, Anderson elogiou o Coritiba, mas ao mesmo tempo lamentou que não tenha tido mais chances no Inter. “Queria ter ficado, mas acharam melhor eu sair. Peguei minhas coisas e fui”, disse ele. Para o jogador, atuar pelo Coritiba é um desafio mais difícil. “É um time menor, mas está montando uma estrutura boa, com um treinador sensacional, e a galera é muito gente boa”, afirmou. “O Coritiba abriu as portas para mim. Estou muito feliz, peguei uma sequência de jogos que precisava. Lamentei que me machuquei. Fazia 13, 14 jogos seguidos e acabei abrindo um pouco a perna”.