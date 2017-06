Chico Buarque lançará álbum com inéditas em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chico Buarque lançará um álbum com inéditas em agosto pela Biscoito Fino. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa, que deve divulgar detalhes sobre o lançamento na próxima semana. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", o álbum, que ainda não tem título, trará sete canções inéditas e duas composições de Chico conhecidas na voz de outros intérpretes, que serão gravadas por ele pela primeira vez. O cantor e compositor teria gravado uma faixa por vez, conforme compunha, em vez de registrar a íntegra do repertório em uma única ocasião. Este será o primeiro trabalho do artista carioca desde 2011, quando lançou "Chico".