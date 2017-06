Ex-Chiquitita está em 'A Casa', novo reality da Record 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vivian Nagura é uma das 100 participantes do "A Casa", reality show que a Record estreia nesta terça (27). A emissora divulgou a imagem da participante, que é professora de pilates e fisioterapeuta. Mas a profissão de Vivian era outra 19 anos atrás. Em 1998, ela entrou para o elenco da novela "Chiquititas", produção de grande sucesso da década de 1990. Interpretava Bel, uma das crianças que morava no Beco da Harmonia, onde ficava o orfanato Raio de Luz, principal cenário da trama. Atualmente com 30 anos, Vivian se casou em 2016 e mantém a carreira de atriz em paralelo. No ano passado esteve em cartaz em São Paulo com uma peça "Abandonados por Você". Apresentado por Marcos Mion, "A Casa" é uma aposta ousada da Record. Disputando R$ 1 milhão, 100 pessoas precisam viver em uma casa equipada para quatro —é esse o número de camas e toalhas de banho, por exemplo. Outro problema: para comprar comida ou qualquer outra coisa, precisam gastar o dinheiro do prêmio.