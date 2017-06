Conmebol pede para CBF avalizar capacidade da Vila Capanema na Libertadores

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol já admite que a partida entre Atlético-PR x Santos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, possa ser transferida do Couto Pereira para a Vila Capanema. O Atlético solicitou à Conmebol que responda sobre as condições do estádio e se ele atende à exigência de mínimo 20 mil lugares para que se receba o jogo. A confederação sul-americana aguarda apenas que a diretoria de competições da CBF comprove se a Vila tem essas condições para habilitar o estádio e oficializar o plano B do rubro-negro para mandar a partida. O UOL Esporte entrou em contato com Miguel Ortiz, diretor de comunicação da Conmebol, que disse que "uma vez que a CBF verifique as condições da Vila Capanema e aprove o estádio, a confederação não irá se opor à mudança". Ele confirmou que aguarda a resposta para logo pela manhã desta quarta-feira, 27. Segundo informações da Rádio Banda B de Curitiba, a CBF irá liberar a capacidade da Vila Capanema para 20.083 pessoas, com restrição de venda de ingressos para 16.770 pessoas. A informação surgiu durante o fim da tarde de terça-feira em Curitiba. O responsável pela liberação é Reginaldo Cordeiro, membro da comissão de vistoria de estádios. Cordeiro também teria vetado o gramado do Couto Pereira para o jogo contra o Santos. Apesar das movimentações, a disputa judicial pelo mando de campo no estádio do Coritiba seguirá até a homologação da partida por parte da Conmebol em um dos estádios.