Conselho do Coritiba reclama do tratamento dado pelo Atlético

O Conselho do Coritiba fez nesta terça-feira (27) à noite uma reclamação pública do tratamento dado ao clube pelo Atlético. E reafirmou a posição de não ceder o estádio ao clube rival. As posições do Conselho foram divulgadas em um carta aberta aos torcedoes, publicada nas redes sociais.

O Conselho ainda reafirmou que “é contrário à cessão de nosso patrimônio ao Atlético por qualquer prazo e qualquer valor e que se consultado fosse teria rejeitado qualquer hipótese de cessão por prazo superior a 30 dias”.

A íntegra da carta:

CARTA ABERTA À TORCIDA DO CORITIBA

A relação institucional entre Coritiba e Atlético Paranaense ao longo dos anos não pode ser definida como uma “parceria”. Diversos foram os episódios a demonstrar que o tratamento dado pelo clube rival é distinto de um parceiro. Dentre eles estão o veto a recebimento de taça em seu estádio, oferecimento de carga menor que a prevista em lei para área de torcida visitante, majoração abusiva em preço de ingresso para inviabilizar a presença da torcida visitante, fatos que, inclusive, geraram ações na justiça desportiva e no PROCON.

Por isso, e também por entender que em momento algum qualquer benefício foi trazido ao Coritiba, é que a posição do Conselho Deliberativo sempre foi contrária a toda e qualquer “parceria”, especialmente com relação à cessão do Couto Pereira. Em 2015 essa posição foi manifestada de forma clara, porém o Conselho só tem poder de vetar locação com prazo superior a 30 dias (artigo 72, XVI do Estatuto). Desta vez, assim que surgiram as primeiras notícias, tratou o Conselho de convocar o Presidente Rogério Bacellar, que rejeitou qualquer possibilidade de cessão, independentemente do valor oferecido (na reunião ordinária de 29/05).

Por fim, ainda que a questão seja de interpretação jurídica contratual, é preciso informar à torcida coxa-branca que o Conselho Deliberativo é contrário à cessão de nosso patrimônio ao Atlético por qualquer prazo e qualquer valor e que se consultado fosse teria rejeitado qualquer hipótese de cessão por prazo superior a 30 dias. Da mesma forma, não hesitará em cobrar os responsáveis por eventuais danos causados à instituição por conta da celebração de um contrato que mesmo de forma remota permita essa hipótese.

Com isso, o Conselho Deliberativo se coloca ao lado do associado e do torcedor coxa-branca, reafirmando o seu caráter estatutário de poder máximo de representação dos associados.

CONSELHO DELIBERATIVO DO CORITIBA FOOT BALL CLUB.