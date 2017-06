Ciclista de 20 anos morre em acidente nas Mercês

(foto: Reprodução/Facebook)

O ciclista Joshua Madureira Lehr, de apenas 20 anos, morreu na noite de terça-feira (27) em acidente com um carro Palio, na esquina da Rua Edmundo Saporski com a Pedro Pizatto, no bairro Mercês. O rapaz fazia parte de grupos que incentivam o uso da bicicleta e a morte dele provocou grande comoção nas redes sociais.

Segundo dos bombeiros, o rapaz teve uma fratura na coluna cervical e morreu no momento do acidente. O motorista ficou no local para prestar socorro. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O velório do corpo de Joshua será no cemitério Parque Iguaçu, às 11 horas.