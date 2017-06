Pesquisa constata queda na confiança da indústria, diz FGV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ICI (Índice de Confiança da Indústria) apresentou queda de 2,8 pontos em junho, atingindo 89,5 pontos, o menor nível desde fevereiro (87,8 pontos), depois de ter sido registrada a maior marca desde 2014, em maio (92,3%). Treze segmentos industriais -de um total de 19- reduziram a confiança. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas com a participação de 1.147 empresas em consultas, no período de 1 a 23 deste mês. As informações são da Agência Brasil. A coordenadora da pesquisa, Tabi Thuler Santos, afirmou, em nota, que esse recuo se deve ao “aumento da incerteza após a deflagração da nova crise política, em maio”. Ela observou ainda que as consultas indicaram “a interrupção do processo de ajuste dos estoques industriais e a favorável contribuição do mercado externo para o desempenho do setor nos últimos meses”. ÍNDICE DE EXPECTATIVAS O estudo mostra ainda diminuição na confiança tanto em relação ao presente quanto no curto prazo. O Índice de Expectativas teve baixa de 3,6 pontos, atingindo 92,1 pontos e o Índice da Situação Atual apresentou redução de 2 pontos ao alcançar 87 pontos. A proporção de empresas que planejam ampliar o quadro de empregados caiu de 13,9% para 9,3% e o universo de empresas que pretendem cortar vagas aumentou de 16,1% para 20,9%. O ceticismo empresarial também pode ser notado pela avaliação sobre o nível de estoques. Na sondagem, 12,7% indicaram que o volume está excessivo ante 12,2% que tinham essa mesma visão, em maio último. Também ocorreu baixa de 05, ponto percentual no Nível de Utilização da Capacidade Instalada, que passou para 74,2%, o menor desde dezembro do ano passado.