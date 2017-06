Em rede social, Pabllo Vittar passa RuPaul em número de seguidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A drag queen brasileira Pabllo Vittar passou o número de seguidores no Instagram de Ru Paul, a drag mais famosa do mundo. RuPaul, 56, é conhecida desde os anos 90 e acumula 1,3 milhões de seguidores na rede social. Sua popularidade foi alavancada com o "RuPaul's Drag Race", reality show com disputa entre drags que já teve nove temporadas e outras duas com as vencedoras. Em 2017 apareceu na lista da revista "Time" entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Pabllo, 22, é do Maranhão e acaba de chegar à marca de 1,4 milhões de seguidores. Ela tem se destacado no mundo da música e feito parcerias com artistas consagrados. Ela acaba de gravar um clipe com Anitta no deserto do Saara, no Marrocos. Segundo contagem do site americano "Queerty", Pabllo agora é a drag queen com mais seguidores no mundo. Em março de 2017 eles haviam noticiado que Adore Delano era a primeira drag a bater a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Três meses depois, ela já tem 1,1 milhão, seguida de Bianca Del Rio, com 1 milhão, e Alaska, com 996 mil. Superando o trio havia apenas Ru Paul, e agora, Pabllo.