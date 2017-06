Quatro diretores do Brasil e Rodrigo Santoro são chamados ao júri do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os diretores brasileiros Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho, além do ator Rodrigo Santoro, estão na lista dos 774 novos convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, anunciados nesta quarta (28). São os membros da Academia que escolhem os ganhadores do Oscar, prêmio mais popular do cinema, realizado anualmente em Los Angeles. Atualmente, o número de participantes ativos gira em torno de 8.500. Desde a edição do ano passado, quando o Oscar foi marcado pela falta de indicações a profissionais negros —fato que popularizou a hashtag crítica #OscarsSoWhite—, a Academia passou a se preocupar com a questão das minorias. Na atual lista de convidados, de 57 países, há 39% de mulheres e 30% de POC (People of Color) —ou seja, os não brancos (ex: negros e asiáticos). Segundo a Academia, no rol de participantes atual, 28% são mulheres e 13% não são brancos, percentuais que devem dobrar até 2020. Entre os convocados, a mais nova e a mais velha são atrizes: em um extremo, Elle Fanning, 19; no outro, Betty White, 95. A lista inclui ainda a Mulher-Maravilha Gal Gadot, a atriz Charlotte Gainsbourg ("Ninfomaníaca") e o ator Omar Sy, do recém-estreado "Uma Família de Dois". Dos 774 nomes deste ano —um recorde histórico—, 30 estão em mais de uma categoria. É o caso do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, 88, um dos maiores cineastas do país, de "Rio 40 Graus" (1955) e "Vidas Secas" (1963). Se aceitar o convite, ele deverá escolher entre a categoria diretor ou roteirista. já que foi chamado para ambas. Em 2016, a Academia convidou nove profissionais brasileiros para integrar a instituição, entre eles Anna Muylaert ("Que Horas Ela Volta?") e Alê Abreu ("O Menino e o Mundo"). Veja a lista completa deste ano no seguinte link: http://www.app.oscars.org/class2017/.