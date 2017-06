Regional do Guarituba completa um ano de atividade

Descentralização (foto: Divulgação/PMP)

Nesta semana a Regional do Guarituba, em Piraquara, completou o primeiro ano de funcionamento. Inaugurado no dia 25 de junho de 2016, o espaço proporcionou a descentralização dos serviços da prefeitura, e em 12 meses realizou mais de 28 mil atendimentos no bairro mais populoso do município. A regional fica na Rua Betonex, n°2330, ao lado da Unidade de Saúde Carlos Jess, Caiçara.

Em uma estrutura ampla e moderna, a regional conta com 12 guichês de atendimento e concentra os serviços de Protocolo, Intermediação de Mão de Obra, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Urbanismo, Seguro Desemprego, Micro Empreendedor Individual – MEI, Cadastro/IPTU e Sanepar. Recentemente entrou em funcionamento o totem de autotendimento bancário.

Com média mensal de 2.352 atendimentos, o local garante mais comodidade para a população da região que anteriormente tinha que se deslocar até a sede da prefeitura. Entre serviços mais procurados está a Agência do Trabalhador, que atendeu 9.194 pessoas. Os atendimentos da Sanepar, MEI e Protocolo também foram bastante procurados.

De acordo com o Prefeito de Piraquara, Marcus Tesserolli, o Marquinhos, o expressivo número de atendimentos ressalta a importância do equipamento para a região.