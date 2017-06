Copel é a melhor do País de novo

A Copel foi eleita novamente a melhor distribuidora de energia do Brasil na categoria avaliação do cliente do Prêmio Abradee. É a sexta vez que a estatal paranaense recebe a premiação nos últimos sete anos. O anúncio foi feito em Brasília, ontem, pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. A Copel também ficou em primeiro na avaliação dos clientes em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. A companhia foi a segunda colocada em 2013.