Defesa Civil de Curitiba alerta para alguns cuidados durante o inverno

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Neste período de inverno, com a diminuição das chuvas, há também a queda da umidade relativa do ar. Este fator, aliado com à queda de temperatura intensifica a ocorrência das doenças que atacam o aparelho respiratório, bem como o risco de incidentes e consequentes danos às pessoas. O uso de aquecedores elétricos e a gás precisa ser feito de forma segura.

A Defesa Civil de Curitiba orienta as pessoas que tomem alguns cuidados durante o inverno.

Aquecedores elétricos

Fazer a instalação, fixação e uso dos aparelhos de acordo com o manual de instruções;

Evitar utilizá-los sem antes fazer uma revisão com pessoal técnico;

Manter crianças a uma distância segura, evitando a possibilidade de queimaduras;

Não encostar o aparelho em cortinas, roupas de cama, toalhas ou qualquer outro material combustível, evitando a ocorrência de incêndios;

Manter a circulação de ar, pois os aquecedores "queimam" o oxigênio do ambiente e podem levar à morte por hipóxia (morte branca);

Aquecedores a gás

Devem ser instalados em lugares ventilados e devem obrigatoriamente ter chaminé de exaustão;

Devem passar por uma manutenção, no mínimo anual, para a regulagem dos queimadores e seguir a correta instalação, conforme manual do equipamento;

A chama dos queimadores deve apresentar coloração azul. Se a chama dos queimadores apresentar coloração amarela é sinal que estão sem regulagem e a combustão não está sendo completa, produzindo então o gás monóxido de carbono e, neste caso, há risco à saúde.

Outras formas de aquecimento de ambientes

Outra causa comum de acidentes, levando muitas pessoas a óbito com monóxido de carbono, é a queima de carvão vegetal, utilizado para aquecer ambientes confinados;

A queima de álcool, ou outro combustível, frequentemente utilizado durante o inverno, para aquecer ambientes residenciais como dormitórios e banheiros, além de também produzir a queima do oxigênio, levando o usuário à asfixia, também é grande causador de incêndios com sérios prejuízos e danos às pessoas.

Cuidados com a saúde

Evitar permanecer em lugares fechados, úmidos e sem ventilação, principalmente com acúmulo de poeira;

Colocar roupas e cobertas ao sol antes de usá-las;

Evitar manter os animais domésticos em ambientes sem ventilação;

Usar creme hidratante na pele, evitando queimaduras pelo frio; evitar a automedicação, pois o uso indiscriminado de antibióticos, além da possibilidade de gerar uma resistência bacteriana, pode promover efeitos colaterais indesejáveis;

Em virtude do frio, é inevitável aumento do gasto energético, para manutenção da temperatura corpórea e, portanto, é imprescindível que a ingestão de alimentos seja moderada e que cuidados sejam tomados com a ingestão de alimentos muito calóricos;

Ingerir bastante líquido.