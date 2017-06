Aliens? Rastros de nuvens no céu de Curitiba chamam atenção

Curitiba amanheceu nesta quinta-feira (29) com o céu repleto de rastros de nuvens, o que chamou a atenção de muitos internautas. Nas redes sociais, muita gente não entendia o que estava acontecendo e especulou-se que era coisa de aliens. O fenômeno é lindo e relativamente comum em Curitiba. Segundo Fernando Mendes, meteorologista do Instituto Simepar, Curitiba é um lugar ideal para os chamado Contrails, por causa das condições de temperatura e umidade no inverno.

Da Rússia brasileira

Curtindo os dias sem chuva? Se prepare, frente fria tem data para chegar

Se e você está aproveitando esses dias de tempo seco, predominância de sol e temperaturas mais altas durante a tarde, aproveite: esse “veranico” deve terminar hoje em todo o Paraná. De acordo com o Simepar, entre o fim da tarde e o início da noite de sexta a quantidade de nuvens deve começar a aumentar e há chance de chuva.

Video da semana

Assista “Submundo”, novo videoclipe do AZPAMPA

http://www.curitibamilgrau.com.br/assista-submundo-novo-videoclipe-do-azpampa/

Indignação

Os cães dos terminais ganharam camas especiais para o frio. ??