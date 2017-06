Ela voltou

E voltou com tudo! A Banda Mais Bonita da Cidade lançará nesta sexta, seu terceiro disco: “De Cima do Muro Eu Vi a Cidade”. O show, contará com as participações especiais de Rodrigo Lemos, Tuyo e a fofíssima Rafa Gomes. Nesta sexta no Teatro Positivo, às 21hs.

O bom e eterno Ivo

No dia 09/07, tem o super lançamento do álbum “O Velho Homem do Folk”, com 7 músicas inéditas do imortal Ivo Rodrigues. O show será no Empório São Francisco. Começa com os Hillbilly Rawhide, ai entra o Blindagem, depois entram os convidados. Imperdível!!!

Mais música

Na próxima terça é a vez de Maytê Corrêa soltar sua voz no projeto Samba de Bamba, da Caixa Cultural. Maytê é uma sambista daqui de Curitiba e tem uma voz maravilhosa. Começa às 20hs.

O fotógrafo João Vieira é o fotografado da semana

Abriu ontem o Cooldown E-Sports & Burguers, na Silva Jardim, 1145. Bar de gamers e muito mais.

* * * * *

Sexta, tem U2 Cover + Radiophonics, no Sherdian’s

* * * * *

Sexta, a banda Della Brown toca no Citra Bar.

* * * * *

Sábado, começa com show do El Merekumbé tocando a partir das 16hs, no Jardim do Dizzy.

* * * * *

Sábado, tem Jardim Animal, no calçadão do Shopping Jardim das Américas. Tudo para o seu pet.

* * * * *

Inclusive o próprio pet, caso queira adotar um.

* * * * *

Domingo, tem Sunday Sunset no +55.

* * * * *

A Casa da Árvore, musical Masha e o Urso, A Arca de Noé e Faz de Conta, são as atrações infantis no mês de julho, no Shopping Estação.

* * * * *

Dia 07, a banda Maglore toca no John Bull pub.

* * * * *

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.