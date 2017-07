Justiça nega soltura de PMs acusados de matar carroceiro no PR

Redação Bem Paraná com agências online

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) negou liminarmente a soltura de quatro policiais militares acusados de matar um carroceiro em março de 2016 em Londrina, no norte do Paraná.

Os quatro policiais, cujo julgamento definitivo do habeas corpus ainda não tem data marcada, estavam soltos até a última terça-feira (27/06), quando a Promotoria de Justiça do Júri de Londrina conseguiu deferir o pedido de prisão dos suspeitos para proteger uma testemunha menor de 18 anos que presenciou o crime e teria sido ameaçada de morte.

Há suspeitas, inclusive, de que os PMs teriam relação com o episódio conhecido como "noite sangrenta", que deixou um saldo de 12 pessoas mortas e 14 feridas. É que a arma utilizada para matar o carroceiro seria a mesma da série de homicídios registrados em janeiro do ano passado.