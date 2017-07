Curitiba começa a viver o clima do vôlei

Seleção brasileira fez treino aberto, ontem, na Arena do Atlético: estreia amanhã, contra o Canadá (foto: Geraldo Bubniak)

A seleção brasileira masculina de vôlei fez, ontem, o primeiro treino aberto à imprensa na Arena do Atlético Paranaense, em Curitiba, local das disputas das finais da Liga Mundial de Vôlei. Atual campeã Olímpica, a seleção estreia amanhã, contra o Canadá, às 15 horas. Além do Brasil, estão na disputa pelo título da Liga Mundial as seleções do Canadá, Rússia, França, Sérvia e Estados Unidos.

As finais da competição mostram a capacidade da cidade em sediar grandes eventos internacionais. Depois de ser uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, agora recebe a principal competição do vôlei mundial neste ano.

“A realização da Liga Mundial de Vôlei em Curitiba mostra a capacidade da cidade em receber grandes eventos”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Marcello Richa, durante o lançamento da Liga Mundial, em março passado. “É um torneio que irá engrandecer nossa agenda esportiva e fortalecerá o turismo”, disse na época Richa.

A Arena do Atlético receberá uma partida de vôlei pela segunda vez. A primeira foi em setembro de 2016, em uma partida comemorativa pela conquista do ouro olímpico. Jogo foi contra a seleção de Portugal. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 sets a 0 diante de 33 mil pessoas.

Fase final da liga mundial

Terça-Feira (04/07)

15h05 - Brasil x Canadá

17h10 - França x EUA



Quarta-Feira (05/07)

15h05 - Rússia x Canadá

17h10 - Sérvia x EUA



Quinta-Feira (06/07)

15h05 - Brasil x Rússia

17h10 - França x Sérvia



Sexta-Feira - Semifinais (07/07)

15h05 - 1º K1 x 2º J1

17h10 - 1º J1 x 2º K1



Sábado - Final (08/07)

20h00 - Disputa do 3º Lugar

23h05 – Final