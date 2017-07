Cientistas criam tatuagem que monitora a saúde. Veja como funciona

(foto: Divulgação)

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, trabalham na primeira tatuagem capaz de mudar de cor da história. Utilizando biosensores, eles criaram uma tinta sensível a mudanças químicas no interior do organismo. Está muito longe de ser um avanço estético, mas é também uma ajuda para a saúde. A nova técnica vai, por exemplo, indicar a alteração dos níveis de glicose em diabéticos.

