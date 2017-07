Três dias após anunciar queda, Petrobras sobe preços da gasolina

(foto: Agência Brasil)

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (3) o primeiro reajuste de preços da gasolina e do diesel sob a nova política anunciada na sexta-feura (30). Três dias após cortes de 5,9% e 4,8%, agora os preços vão subir 1,8% e 2,7%. Os novos valores passam a vigorar nesta terça-feira (4).

A política de preços anunciada na sexta autoriza a realização de ajustes diários, com o objetivo de reduzir as oportunidades de importação de combustíveis por terceiros, que vêm roubando mercado da produção das refinarias da estatal. Na nova política, não estão previstos comunicados ao mercado para divulgar cada reajuste. A estatal, portanto, não justificou a mudança repentina nos preços. Os ajustes agora são definidos pela gerência de marketing e comercialização de combustíveis, desde que a variação acumulada no mês não seja superior a 7%, para cima ou para baixo. Antes, um grupo formado pelo presidente da estatal, Pedro Parente, e pelos diretores Financeiro, Ivan Monteiro, e de Refino e Gás, Jorge Celestino, definia os preços, que variavam, em média, uma vez por mês.