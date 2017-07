Gretchen vira a “rainha dos memes” no mundo

Não é só Anitta que está buscando decolar na carreira internacional. A cantora Gretchen foi descoberta nas redes sociais por internautas de outros países como a “rainha dos memes”. Além disso, ontem ela lançou uma parceria com Katy Perry no clipe de Swish Swish. A rainha do rebolado ganhou até mesmo uma publicação no BuzzFeed norte-americano, feita pela brasileira Natália Weber, explicando aos estrangeiros quem é Gretchen. “Querido amigo gringo: nós precisamos compartilhar algumas informações sobre Gretchen para que vocês finalmente entendam o quão incrível ela é”, escreve Weber. Recheado com os melhores gifs da cantora e dançarina, o texto cita diversas curiosidades sobre Gretchen. Entre elas, o início de carreira ao lado da irmã Sula Miranda, os hits Conga Conga Conga e seus (inacreditáveis) 17 casamentos. Além do clipe com Katy Perry, Gretchen está em um vídeo promocional da série norte-americana Glow, da Netflix, divulgado ontem, em que aparece com Rita Cadillac.

Apresentadora de TV culpa o Inter por problema digestivo

A apresentadora de TV Renata Fan, da Band, culpou o Internacional, time pelo qual torce, por passar mal e sofrer com doença digestiva. O desabafo foi feito ao vivo na edição de ontem do programa Jogo Aberto. No sábado, o time gaúcho perdeu para o Boa Esporte por 1 a 0, em pleno Beira-Rio - o Inter vem tropeçando em casa nos jogos da Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. "É isso, a minha vida é isso, o meu refluxo tem nome: Internacional. Mas OK, continuo amando esse clube, o torcedor vai continuar torcendo, não vai mudar. Dá um voto de confiança, deixa o Guto trabalhar agora", afirmou a colorada.

Participante do MasterChef é vítima de racismo

No último domingo, Leonardo Santos, participante da atual edição do MasterChef, usou as redes sociais para falar sobre racismo. Ele conta que, durante a madrugada, recebeu uma montagem com fotos de participantes negros do reality, inclusive dele, na qual o autor afirma ter nojo deles e pena de quem já comeu algo que eles fizeram. "Volta pra senzala", dizia a mensagem. O jovem de 22 anos disse que o fato o fez refletir sobre o racismo oculto e citou as diferenças nos comentários feitos a participantes brancos e negros do MasterChef. “A participante negra que quer dominar sua praça na prova em grupo 'tá se achando, a macaca', o participante branco (...) 'tá preocupado com o resultado da equipe'", escreveu.

Game of Thrones terá menos episódios, mas mais longos

A sétima temporada de Game of Thrones estreia em duas semanas, e, com isso, a série se aproxima cada vez mais de seu fim. A nova fase vai contar com apenas seis episódios, diferentemente das outras temporadas, que contaram com dez. Entretanto, os produtores têm notícias para animar os fãs. Uma delas já havia sido anunciada: a temporada terá os episódios mais longos já vistos até agora, com alguns durante até 81 minutos. Para fins de comparação, o último episódio da sexta temporada teve 68 minutos.

Níver do dia

Isabeli Fontana

modelo curitibana

34 anos