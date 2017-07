Festa do Frango, Polenta e Vinho deve atrair mais de 20 mil a Santa Felicidade

(foto: Divulgação )

O mês de julho chega trazendo para Santa Felicidade uma das festas mais bonitas e tradicionais da cidade de Curitiba. Nos três dias, cerca de 20 mil pessoas costumam passar pelo Bosque São Cristóvão, que fica cheiroso pela gastronomia, colorido pelo folclore e animado pela boa música italiana.

A origem da Festa do Frango, Polenta e Vinho é unanimidade. No início da década de 80, uma infelicidade fez com que a comunidade tivesse que ser criativa para lidar com o acaso. Bortolo Benato, voluntário da equipe da cozinha, recorda que na 26ª Festa da Uva o clima não cooperou, dando prejuízos com uma grande sobra de uva. Foi aí que o problema virou solução. “Aí surgiu a ideia: fazer vinho. Mas, como fazer o vinho e o que fazer com tanto vinho? Para fazê-lo foi solicitada a colaboração de produtores de vinho do próprio bairro. E o que fazer com o produto? Vamos fazer uma festa para vendê-lo. Mas como uma festa? Quando? Solução: em julho, mês de férias: com o frio, o curitibano não vai para a praia, fica na cidade”, lembra. A primeira Festa do Vinho foi um sucesso, que passou a ser repetido ao longo dos anos. No início dos anos 2000, devido ao sucesso da culinária italiana, o frango e a polenta foram inseridos no nome da festa: Festa do Frango, Polenta e Vinho.

Se a festa é sucesso até os dias de hoje, não é somente devido à gastronomia, ou à música, ou ao folclore, mas se deve, principalmente, àquelas pessoas que fazem a festa acontecer: os voluntários. São mais de 300 pessoas da Paróquia São José e Santa Felicidade que se desdobram desde muito antes da abertura do bosque para os visitantes: da portaria até as barracas. José Carlos Basso, voluntário da portaria há quase 20 anos, lembra que são cerca de 40 voluntários só nessa função. “Nas portarias, além de vender o ingresso, se faz um trabalho de acolhida para o público que vem aproveitar a festa”.

E o público vem crescendo a cada ano, principalmente depois que se voltou a implementar um caráter mais familiar à festa. É o que destaca o voluntário Cláudio Parise, mestre de cerimônias do evento, que também lembra do aspecto cultural. “São danças e canções que procuram resgatar e manter vivas as nossas raízes, plantadas e fecundadas nesse solo abençoado pelos nossos ancestrais, que para cá vieram a partir de 1878, no século XIX. Este legado cultural que mantemos vivo até os dias de hoje, aliado ao amor ao trabalho e à religião, também herdados de nossos antepassados, é que contribuíram para fazer destas terras um lugar onde se vive em ‘santa felicidade’.”



SERVIÇO:

35ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade

07, 08 e 09 de julho / 2017

Bosque São Cristóvão – Sta. Felicidade - Curitiba, PR

http://festadofrangoepolenta.com.br/

http://paroquiasfelicidade.wixsite.com/paroquiasfelicidade