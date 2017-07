Polícia Rodoviária Federal suspende serviços por falta de dinheiro

(foto: Divulgação PRF)

Por falta de verba a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou na útima terça-feira, 4, medidas para conter gastos. Entre elas, a suspensão temporária de serviços, a desativação de unidades operacionais e a redução no horário de atendimento ao público. Essa ações, de acordo com a instituição, ocorrem diante do contingenciamento de orçamento decretado pelo governo federal em 30 de março deste ano.

As medidas adotadas serão implementadas a partir desta quinta-feira, 6. Dentre elas estão a suspensão dos serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais, suspensão imediata das atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo), redução imediata dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento; desativação de unidades operacionais, alteração do horário de funcionamento das unidades administrativas, com priorização de atendimento ao público entre 9h e 13h;

“Frente ao caráter temporário do contingenciamento, as medidas adotadas foram selecionadas de maneira que impactem o mínimo possível a atividade finalística do órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária”, diz trecho da nota divulgada. A PRF informou ainda que, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, negocia com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que o orçamento seja recompenso o mais breve possível.