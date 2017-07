Festival Oriente Beer reúne gastronomia, chopp artesanal e cultura

Domingo é dia de comer bem, reunir amigos e passear pelo Largo da Ordem. Pensando nisso, no próximo dia 09 de julho, o Oriente Árabe, em parceria com a cervejaria Sunset Brew, promove tudo isso e muito mais. Das 11h às 18h acontece o Festival Oriente Beer. O evento reúne boa gastronomia, chopp artesanal e cultura no estacionamento do Oriente Árabe, localizado no coração do Centro Histórico da cidade.

“A ideia é ofertar petiscos no cone, fáceis de comer, harmonizados com chopes deliciosos em um formato bastante descontraído”, comenta Fernando Portella, proprietário do Oriente Árabe e um dos idealizadores do projeto.

No evento será servido o lançamento do Oriente: falafel e kibinhos no cone. Também estará presente a Good2Great servindo hambúrguer vegano de grão-de-bico e brigadeiro proteico e ainda a Sunset Brew, que oferecerá a sua premiada Modern Saison, a IPA e a Lager, com o preço especial de R$ 10 o copo de 400ml. Os petiscos e hambúrgueres também serão servidos a R$10 cada.

Para fechar o trio gastronomia, bebida e cultura; o fotógrafo Brunno Covello também estará no Oriente Beer expondo de maneira bastante inusitada retratos de seu trabalho Rekòmanse – Outras faces, Outras histórias, que mostra um pouco da vida de imigrantes haitianos. Covello vai dar uma nova atmosfera ao Oriente Árabe com fotografias grandes cobrindo os muros do estacionamento do local. Em paralelo à exposição, bailarinas de dança do ventre também farão intervenções de dança e o DJ Adriano Costa comanda o som.

A entrada e gratuito e o evento faz parte do Festival de Inverno do Centro Histórico.

Sobre o Oriente Árabe:

O Oriente Árabe tem quase 50 anos de funcionamento e seu cardápio foi construído com base na tradição da culinária do Oriente Médio, vindo dos fundadores da casa Noria Heraki Abdul Hak e Moukhles Jamil Abdul Hak, que nasceram na Síria. Até hoje, as receitas da dona Noria são seguidas à risca e diversas especiarias são trazidas da Síria para manter o tempero da tradicional comida árabe.

Além do rodízio árabe, que é o carro chefe de casa e prestigia 20 pratos típicos da culinária típica incluindo cortes de carneiro; o cardápio conta com petiscos (falafel, sfihas, kibe frito, etc), sanduíches (chawarma, Beirute, etc), especialidades árabes (kafta, fatouch, haname, etc), couscous marroquino e diversos combos. Nas noites de sábado a casa celebra a cultura e apresenta bailarinas de danças do ventre que interagem com os clientes e proporcionam uma noite diferente e agradável sem custo a mais.

Sobre a Sunset Brew

A Sunset Brew é a mais nova cervejaria artesanal a entrar para um mercado que movimenta R$ 74 bilhões só no Brasil. Com parque fabril instalado no município de Tijucas/SC e capacidade de produção de 24 mil litros por mês, seu principal objetivo no ano de 2017 é estabilizar sua marca, mostrando para os consumidores uma determinação única em produzir cervejas de qualidade, através de um processo seguro e sustentável.

Com 7 rótulos distintos: India Pale Ale, American Pale Ale, Lager, Light Lager, Saison, Russian Imperial Stout com Cacau e Coco e a Warlord Imperial IPA (primeira cerveja da Darling Brew produzida pela Sunset Brew no Brasil) o diferencial da Sunset Brew está na proposta da qualidade no aprimoramento de paladar e dos sabores e aromas tropicais, além do toque internacional baseado na bebida servida na África do Sul, de onde Eduardo Petry, diretor da empresa e o mestre cervejeiro, James Jimenez Hernandez trabalharam em uma das maiores cervejarias da Cidade do Cabo.

SERVIÇO

Festival Oriente Beer

Local: Estacionamento do Oriente Árabe

Rua Kellers, 95– São Francisco

Data: 09 de Julho - domingo

Horário: das 11h às 18h