Campo Largo recebe incentivo

A Associação Unidos na Reciclagem (Assur), de Campo Largo, vai receber da Fundação Banco do Brasil investimento social de R$ 120 mil para ampliar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis em Campo Largo. Os recursos serão destinados ao projeto “Elos da Sustentabilidade, que promove a inclusão social e o reconhecimento dos catadores como parte importante na cadeia produtiva da reciclagem.

A formalização da parceria aconteceu na última terça-feira, no plenário da Câmara de Vereadores do município. O investimento social será usado na compra de novos equipamentos — prensa, esteira e um veículo — para melhorar as condições de trabalho dos 17 associados e facilitar o escoamento dos materiais recicláveis. Desde sua criação, em 2007, a associação incentiva o trabalho e a comercialização de material reciclável coletado nos pontos de origem.