O Plano Real fracassou. Nas menos nas bilheterias de cinema. Lançado no fim de maio, Real - O Plano por Trás da História, de Rodrigo Bittencourt, levou menos de 50 mil pessoas aos cinemas. Até agora, o valor arrecadado foi de pouco menos de R$ 800 mil, cerca de 10% dos R$ 8 milhões do orçamento (obtidos por meio de Lei do Audiovisual, Proac e "crowdfunding"). "Decidi não captar em empresas estatais ou empreiteiras", afirma o produtor Ricardo Fadel Rihan. O produtor concorda que o resultado ficou "abaixo da expectativa". O lançamento de um longa com figuras políticas conhecidas em meio à crise em todas as instâncias do poder também não ajudou. "A Ancine atrasou o lançamento em um ano. Talvez o filme teria um público maior se tivéssemos lançado após as eleições do ano passado", analisa Rihan, referindo-se às eleições municipais. O filme ainda foi pivô de uma crise no Cine PE, quando sete cineastas se retiraram do festival por considerarem a inclusão de "Real" um "discurso alinhado à direita". Agora o filme busca outras mídias para recuperar o prejuízo.

Jovem coloca Ryan Reynolds no lugar do ex em fotos e ator compartilha

Após fim do namoro, a jovem Gabi Dunn resolveu editar as fotos que tinha com o ex no dia da festa de formatura: em seu lugar, ela colocou o rosto do ator Ryan Reynolds. "Meu namorado e eu terminamos dias depois da formatura, então eu decidi 'editar' um pouco as fotos", escreveu Gabi. O ator de Deadpool viu a montagem e deu uma pequena ideia para a fã. "Vamos me colocar na foto do anuário escolar dele na próxima vez. #NãoMexaComGabi", escreveu Reynolds.

Morre Joan Lee, mulher de Stan Lee

Joan Lee, mulher do icônico quadrinista Stan Lee, morreu aos 93 anos, segundo disse uma fonte da família. O representante afirmou que ela morreu na terça-feira (4), cercada pelos familiares. Ela sofreu um ataque cardíaco e chegou a ser hospitalizada nesta semana. Joan casou-se com Stan Lee em 1947 — eles completariam 70 anos de casados em dezembro deste ano — e tiveram dois filhos, um deles natimorto. Joan nasceu na Inglaterra e era modelo em seus tempos de juventude, depois entrou para o ramo do comércio. Conheceu Stan Lee quando ele foi à sua loja. Na época, ela era casada e mudou-se para o estado de Nevada (EUA) para conseguir um divórcio rápido do então marido. Stan Lee, o criador do Homem-Aranha e de vários outros heróis da Marvel, tem 94 anos.

Aguinaldo Silva e Leão Lobo trocam farpas

Na última terça-feira, 4, o apresentador Leão Lobo falava sobre a novela O Sétimo Guardião, que será a próxima a ocupar a faixa das 21h na Globo, quando fez um comentário negativo sobre o autor, Aguinaldo Silva. "Graças a Deus, adorei que ele vai se aposentar. Ele é muito ruim", disse o apresentador ao saber que essa seria a última novela do autor. O comentário não passou batido por Silva, que rebateu as críticas em seu Twitter. "Alguém diz: 'Leão Lobo falou mal de você'. Eu respondo: o problema do Leão Lobo é que ele não é leão, nem é lobo. Já eu sou as duas coisas. Nem leão, nem lobo. Apenas uma foca fofoqueira", disse o autor. No dia seguinte, Leão Lobo comentou o assunto dizendo que o autor é "preconceituoso" e "sem talento" - e depois publicou uma imagem ironizando a situação.

Níver do dia

Ayrton "Lolô" Cornelsen, arquiteto curitibano, 95 anos