Domingo tem encontro de Roedores na Petz Seminário

07/07/17 às 15:58 Redação Bem Paraná com assessoria

A mais nova pet shop de Curitiba reúne no próximo domingo, dia 09 de julho, especialistas que darão dicas e contarão curiosidades sobre roedores. Entre 14h e 17h acontecerá um bate-papo descontraído e animado encontro de proprietários de incríveis bichinhos como hamsters, chinchilas, twisters e furões.



A oportunidade é perfeita para reunir fofuras e trocar informações para o bem-estar dos animais. A orientação é para que os pets que participarem do encontro estejam saudáveis, em gaiolas ou caixas de transporte bem arejadas e limpas, com alimentação e água.





Petz Curitiba

Dia 09/07/2017

Av. Nossa Senhora Aparecida, 582, Seminário – Curitiba/PR (onde era o

Mercadorama)

Telefone: (41) 3528-7389

Site/e-commerce: https://www.petz.com.br/