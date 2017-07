Curitiba ganha bar exclusivo para duas pessoas no ponto mais alto da cidade

(foto: Divulgação)

O conceito rooftop em Curitiba iniciou no ano de 2013 com a abertura do Terrazza 40, o restaurante panorâmico localizado na cobertura do icônico Edifício Champagnat Tower. Agora, este mesmo local recebe mais uma novidade. Anexo ao restaurante, está o 38 Floor Lounge Bar, que foi montado no antigo espaço de eventos e irá atender exclusivamente reservas para duas pessoas.

O espaço tem uma decoração que mescla o clássico e o moderno de estar na cobertura do ponto mais alto da cidade, com vista para a região mais iluminada da capital paranaense: os bairros Batel, Água Verde, Centro e muitos outros.

O espaço, que tem apenas sete mesas, todas junto às janelas, atende todas as noites (segunda-feira à domingo) a partir das 20h30 e foi pensado para casais e amigas(os) que buscam sair em um local que mescla a descontração com o conforto. Apesar de restrito no número de lugares, as opções de bebidas são bem variadas. Lá, os clientes encontram uma carta de cervejas paranaenses (Bodebrown, Way, Maniac’s, Morada Cia Etilíca e Wensky), além de uma seleção de 300 rótulos de vinhos e espumantes com preços a partir de R$ 50 e um bar com coquetéis ao lado do espaço.

O bartender Ricardo Fogaça prepara diariamente uma seleção de 40 coquetéis clássicos e exclusivos, além de opções sem álcool. Um dos destaques é o Monte Sião, que traz identidades brasileiras ao ser preparado com cachaça envelhecida, limão siciliano, alecrim e servido em uma caneca de cerâmica artesanal mineira.

O menu do bar foi desenvolvido pela Chef Tânia Regina Campos e tem uma mescla de entradas e pratos “finger foods”, alguns exclusivos do espaço e outros que são reproduções menores dos pratos servidos no Terrazza 40. Entre as exclusividades está o Crevette Brie, três unidades de massas folhadas com creme de queijo brie, camarão rosa médio grelhado e lascas de presunto tipo Parma.

As reservas já estão liberadas e podem ser feitas a partir do dia 18 de julho, dia oficial da abertura ao público.