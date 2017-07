Chefs organizam jantar beneficente em prol do bebê Bernardo

Redação Bem Paraná com assessoria

10/07/17 às 15:20 - Atualizado às 15:41 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Um medicamento lançado nos Estados Unidos pode mudar a vida do bebê Bernardo de apenas dois anos. Mas para isso, mais de R$ 3 milhões de reais precisam ser arrecadados para que a criança receba o remédio. Integrando a campanha “Juntos pelo Bernardo”, o restaurante Mukeka Cozinha Brasileira vai promover, no próximo dia 24 de julho, o jantar beneficente “Cinco Chefs Juntos pelo Bernardo”. Toda a renda arrecadada será destinada a campanha.

Os chefs Ivan Lopes (Mukeka), André Fontana (Tuna), Jacqueline Fernandes (ELTORO), Lênin Palhano (Nômade) e Marco Antônio (Café Palácio) emprestarão seus dotes culinários em prol de Bernardo. O jantar será composto por 2 entradas, 2 pratos principais e uma sobremesa. Cada chef ficará responsável por um prato, que será acompanhado com vinho tinto, espumante e água. O jantar completo custa R$ 150 e as entradas já podem ser adquiridas no Café Palácio (Rua Papa João XXIII, 353).

Sobre Bernardo

Bernardo tem apenas dois anos, mas já luta por sua vida. Ele é portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME) – tipo 1, doença degenerativa e sem cura que causa paralisia, impedindo-o de sorrir, engolir e até respirar por conta própria. Em dezembro do ano passado foi lançado nos Estados Unidos o Spinraza, medicação que consegue estabilizar a doença e inclusive regride o quadro, recuperando muitos dos movimentos já perdidos. Mas esse remédio ainda não foi aprovado pela ANVISA e não possui data para que isso ocorra.

O Mukeka Cozinha Brasileira fica na Rua Machado de Assis, (nº 417), no bairro Juvevê. O jantar terá início às 19h. Mais informações no sitewww.mukekarestaurante.com.br.