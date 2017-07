Festa e polêmica

Marcado para a próxima sexta-feira, o casamento da deputada estadual Maria Victória (PP) – filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP) e da vice-governadora Cida Borghetti (PP) – está dando o que falar. O motivo foi a instalação de uma estrutura de metal montada no Palácio Giuseppe Garibaldi, no centro histórico de Curitiba, onde acontecerá a festa. O prédio construído em 1904, é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Estado desde 1988. Técnicos da Secretaria de Estado da Cultura foram acionados para vistoriar a instalação para verificar se não haveria danos ao edifício histórico.

Temporária

De acordo com a secretaria, apenas na última sexta-feira (07) foi feito um pedido de autorização para a instalação da estrutura, que agora será avaliado pelos técnicos. A assessoria da parlamentar garante que a instalação é temporária e será desmontada logo após a festa.

No muro

Integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal que vai analisar a denúncia na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o presidente Michel Temer de corrupção passiva, com base na delação da JBS, o deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS) ainda não se posicionou publicamente sobre qual será o seu voto. Ele alega que antes de manifestar quer analisar com cuidado todos os argumentos da PGR, e também as alegações apresentadas pela defesa do peemedebista. “Não é hora de antecipar voto. É hora de analisar o caso para, no dia da decisão, votar com a consciência de que está agindo ao encontro do que é melhor para o país”, argumenta Bueno.

Reforço

Outro paranaense, o deputado federal Evandro Roman (PSD), foi indicado ontem para assumir uma vaga na CCJ no lugar de Expedito Netto (PSD-RO). A indicação seria uma forma de aumentar o apoio a Temer. O parlamentar tem votado com o governo e defendido as propostas de reformas apresentadas pelo atual governo.

Carne fraca

O terceiro paranaense na comissão – o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB) – também tem mantido discrição sobre seu voto. Demitido por Temer do Ministério da Justiça no final de maio, ele evitou qualquer declaração pública desde então sobre o assunto.

Compartilhado

O vereador Goura (PDT) apresentou projeto que prevê o compartilhamento das faixas exclusivas para ônibus de Curitiba com os ciclistas, no mesmo sentido do tráfego da via. O parlamentar alega que a medida já é adotada em outras grandes cidades do mundo, como Paris e Bordeaux (França), Cidade do México (México), Filadélfia e Boston (Estados Unidos) e Londres (Inglaterra). Já as canaletas dos ônibus continuariam sendo exclusivas do transporte coletivo. “É tendência mundial que nos grandes centros urbanos sejam estimulados os meios ativos de locomoção, principalmente o andar a pé e o uso da bicicleta”, diz Goura.

Transparência

Nos últimos dois meses, o Tribunal de Contas emitiu notificações eletrônicas a 314 municípios paranaenses devido a falhas no envio de informações obrigatórias ao órgão de controle externo por meio do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) e do Mural de Licitações. O número representa 79% das 399 administrações municipais paranaenses. “A tendência natural é de que os municípios que não alimentam o mural, ou aqueles que o alimentam com atraso, sejam fiscalizados com mais rigor”, afirma João Halberto Balduíno Maciel, coordenador da Cofit. “Muitas vezes os próprios licitantes entram em contato com o Tribunal para reportar erros identificados nas licitações, especialmente no que diz respeito à deficiência na divulgação de informações”, completa o coordenador.