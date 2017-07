Restaurantes da UFPR não fecham no recesso

A pró-Reitoria de Administração informa que todos os Restaurantes Universitários da Universidade Federal do Paraná (UFPR) continuam com o atendimento normal durante as férias, para atender a comunidade universitária que ficará em Curitiba e nas unidades em outros municípios.

A UFPR conta com quatro restaurantes em Curitiba — Central, Centro Politécnico, Jardim Botânico e Agrárias, além de cinco restaurantes nos campi do interior — Litoral, Centro de Estudos do Mar, Palotina, Jandaia do Sul e Mirassol.

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis informa que as linhas de ônibus intercampi também funcionam normalmente neste período.

Lembrando que para utilizá-las, para garantir mais segurança, os integrantes da comunidade acadêmica tem que apresentar suas credenciais de identificação aos motoristas dos ônibus que fazem a linha. O Intercampi só pode ser usado por alunos e servidores (técnicos e docentes) da Universidade Federal do Paraná.

A tabela de horários pode ser consultada no site da PRAE. Pelo calendário oficial da UFPR as aulas retornam no dia 31 de julho.