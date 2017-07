Gangnam Style perde o posto de vídeo mais visto no YouTube

O clipe de See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Put, lançado em abril de 2015, tomou a coroa de vídeo mais visto, ultrapassando a marca de 2,895 bilhões de views. A música foi tema do filme Velozes e Furiosos 7 e homenageia o ator Paul Walker, que morreu em 2013. Em julho de 2012, o artista sul-coreano Psy lançou Gangnam Style, o clipe que, alguns meses depois, “quebrou” o contador do YouTube. O vídeo era o campeão de visualizações na plataforma até esta semana, com 2,894 bilhões, mas perdeu o posto.

Cleo Pires diz ter feito sexo a três e em lugar público

A atriz Cleo Pires, 34 anos, não tem nenhuma vergonha em revelar segredos da sua vida sexual. A atriz afirmou que já fez sexo a três, em público e com algemas. Conhecida por sensualizar nas redes sociais, a atriz fez novas revelações ao youtuber Caio Fischer em uma recente viagem a paradisíaca Anguilla, ilha a leste de Porto Rico, no mar do Caribe. Dentro de uma piscina, Cleo participou do quadro "Eu Já", do canal "Bora! com Caio Fischer". A atriz falou que usou algemas durante o sexo: "foi bom". Cleo também revelou já ter feito sexo a três, em público, e que já traiu e não se sentiu culpada. Cleo disse ainda que nunca ficou com um fã e que já se apaixonou por um parceiro em cena e que quase trocou o nome do parceiro durante o sexo: "Quase!". No ano passado, a Cleo Pires também afirmou a Fischer que tinha muita vontade de experimentar sexo tântrico. "Mas ainda não tive oportunidade.". Ontem mesmo, ela postou um vídeo sensual no Instagram e teve grande repercussão entre os internautas.

Homem com camiseta do Paraná rouba carro com criança nos EUA

Na segunda-feira (10), um carro foi roubado com uma criança de dois anos dentro dele. O caso aconteceu na cidade de Newark, nos Estados Unidos. Segundo informações, a motorista de 24 anos teria deixado o carro ligado na rua enquanto entregava compras a um parente. Assim que retornou, o carro havia sumido. Toda a ação foi filmada. Pela imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a mãe descarrega o porta-malas e leva várias sacolas para dentro da casa de um parente. Durante sua ausência, um rapaz, usando bonê e camiseta do time do Paraná Clube, vê que o carro está ligado e destrancado. Ele olha em volta e em seguida entra no veículo e desaparece, levando a criança de dois anos no banco de trás. O veículo foi recuperado com a criança minutos depois.

Bruno Gissoni esclarece vídeo íntimo: “Infelizmente não sou eu”

Na madrugada de ontem, começou a circular, nas redes sociais, um vídeo íntimo em que Bruno Gissoni supostamente aparece fazendo sexo. Após o vídeo ter chegado até a família de Gissoni, o ator resolveu esclarecer o caso em seu perfil no Instagram. "Está rolando um vídeo de um 'nheco-nheco' por aí. Mandaram até para minha mãe, para o meu tio, minha mãe me ligou desesperada, preocupadíssima. Mas infelizmente não sou eu, gente", disse. "A pessoa não tem tatuagem e eu tenho. Não tem nada a ver comigo, eu achei pelo menos. E a terceira coisa, eu fico até sem graça de falar: a pessoa estava de meia, e eu, no caso, não faço de meia. Mas enfim, viva o amor, torço muito pelo casal aí", finalizou.

Níver do dia

Bill Cosby

ator norte-americano

80 anos