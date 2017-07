Museu Paranaense abre exposição que mostra Tohoku

(foto: Divulgação/Seec)

O Museu Paranaense abre no dia 20 (quinta-feira), em Curitiba, a exposição itinerante “Tohoku – Através do olhar dos fotógrafos japoneses”. A mostra permanece no local até 13 de agosto, quando seguirá para Manaus (AM). A entrada é gratuita.

A exposição é composta por 123 imagens da região de Tohoku e suas seis províncias: Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Miyagi e Fukushima, localizadas no nordeste japonês. As fotografias retratam as paisagens naturais, os festivais e rituais religiosos da região e também objetos históricos.

Com curadoria de Kotaro Iizawa, participam da mostra os fotógrafos Teisuke Chiba, Hideo Haga, Ichiro Kojima, Masatoshi Naito, Hiroshi Oshima, Masaru Tatsuki, Meiki Lin, Nao Tsuda e Naoya Hatakeyama.

TOHOKU - O local é conhecido mundialmente por duas grandes catástrofes que o atingiram. A primeira foi em março de 2011, quando a região foi atingida pelo Grande Terremoto do Leste do Japão, e por um tsunami que o sucedeu, que deixaram cerca de 20 mil mortos e desaparecidos. Em seguida, Tohoku voltou novamente a ser destaque no noticiário internacional devido ao acidente nuclear sem precedentes no reator da Usina Nuclear de Fukushima.

Mas, apesar de ser conhecida por esses desastres, a região também possui uma imensa bagagem histórica e cultural. Rica em recursos naturais, tem três parques nacionais e dois sítios registrados como Patrimônio Mundial da Unesco (órgão da ONU para assuntos de educação, ciência e cultura). O objetivo dessa mostra é mostrar a grandiosidade da região, preenchendo as lacunas deixadas pelas catástrofes.

SERVIÇO: Tohoku – Através do olhar dos fotógrafos japoneses.

Data: 20 de julho a 13 de agosto.

Horário de visitação: terça a sexta-feira das 9h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h.

Entrada gratuita.

Museu Paranaense

Rua Kellers, 289, São Francisco. Curitiba-PR.

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h.

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h.