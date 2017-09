Em aniversário do 11/9, Trump alerta terroristas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, lideraram ontem um minuto de silêncio na Casa Branca em lembrança às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. No 16° aniversário dos ataques, o primeiro de Trump na Casa Branca, o governante e sua esposa participaram da cerimônia para lembrar o instante em que um primeiro avião se chocou contra uma das torres do World Trade Center de Nova York. Depois no Pentágono, Trump fez uma alerta a terroristas que tentam intimidar o país, dizendo que os EUA “não podem ser ameaçados e aqueles que tentem se unirão a uma comprida lista de inimigos derrotados que se atreveram a colocar à prova nossa coragem. Quando o país está unido, nenhuma força na Terra pode nos destruir", disse. Trump disse que o "horror" do dia 11 de setembro de 2001 estará "sempre" na memória de todos, fazendo referência aos "homens, mulheres e crianças inocentes que foram assassinados pelos terroristas. Hoje uma nação inteira está com vocês", afirmou.

IMIGRAÇÃO

Restrições

A Suprema Corte dos Estados Unidos atendeu ontem a um pedido do governo para eliminar algumas das restrições impostas ao decreto migratório do presidente Donald Trump, que tem como objetivo restringir a entrada de refugiados e cidadãos de seis países de maioria muçulmana. Em uma breve notificação judicial, de apenas uma página, a Corte determinou que não poderão entrar nos EUA avós, tios e outros familiares próximos dos refugiados. Para cidadãos dos seis países - Irã, Somália, Sudão, Síria, Iêmen e Líbia, a restrição foi retirada.

COLÔMBIA

Foragido

Um antigo líder da ex-guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), identificado pelo codinome de "Rodrigo Cadete", fugiu da escolta da Unidade Nacional de Proteção (UNP) que o acompanhava, confirmou ontem o vice-presidente da Colômbia, general da reserva Óscar Naranjo."Independe-ntemente dos detalhes sobre tempo e lugar, o que posso dizer é que esse indivíduo deve preparar-se para receber toda perseguição militar, policial e judicial", disse Naranjo. "Cadete" estava com dois oficiais de escolta.

IRMA

Furacão

O furacão Irma matou pelo menos dez pessoas em Cuba ao atingir a ilha no fim de semana, informou a imprensa estatal da ilha comunista ontem. Em Havana, grandes ondas e as chuvas provocaram inundações no centro colonial e no elegante bairro de Vedado. Sete das mortes ocorreram em Havana, segundo o jornal Granma. Irma era um furacão de categoria 5 ao atingir o centro da ilha, perto da barreira de ilhas de Cayo Coco e Cayo Guillermo. A tempestade se moveu lentamente pela costa antes de seguir a noroeste e atingir a Flórida, no domingo.

VENEZUELA

Crimes

O alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, afirmou ontem que podem ter sido cometidos "crimes contra a humanidade" na Venezuela durante os protestos antigovernamentais, e pediu ao Conselho de Direitos Humanos que abra uma investigação internacional. "A minha investigação sugere a possibilidade de que possam ter sido cometidos crimes contra a humanidade, algo que só pode ser confirmado por uma investigação penal posterior", apontou o diplomata jordaniano.