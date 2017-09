Inscrição vai até quinta

Termina às 23 horas desta quinta-feira, 14 de setembro, o prazo para inscrições para o vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da universidade, no qual também estão disponíveis todas as inscrições sobre o concurso, incluindo o Guia do Candidato.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetivado até as 23h59min do dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os candidatos que concorrerão às vagas e R$ 119,00 para os treineiros. Os candidatos que comprovarem não ter condição financeira de arcar com o valor podem pedir isenção do pagamento.

Este ano a UFPR ofertará via vestibular 5439 vagas, divididas em 119 cursos de graduação. São 4734 vagas para o primeiro semestre e 790 para o segundo.

Como já ocorre desde o processo seletivo 2015/2016, a universidade destinará 50% das vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, conforme prevê a Lei das Cotas (Lei 12.711/12). Metade desses 50% é destinada a candidatos com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo por mês – que podem concorrer ainda pelas subcotas específicas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A outra metade é destinada a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, independentemente da renda familiar.