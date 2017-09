Decoração nômade

Ao pesquisar o significado da palavra nômade no dicionário encontra-se “itinerante” como um dos principais resultados. Mudar de lugar é um conceito que ganhou evidência também na decoração, em que pessoas decidem não se fixar em um só espaço e necessitam de mobiliários e itens decorativos que possam ser levados às novas residências de forma descomplicada. A arquitetura nômade ganhou evidência a partir dos Jogos Olímpicos em Pequim em 2008, depois em Londres em 2012 e no Rio de Janeiro em 2016: estruturas foram elaboradas intencionando a utilização após os eventos, com a ideia de modificar e incorporar à vida das cidades. A partir disso, apaixonados pela decor que adoram mudanças, profissionais de arquitetura e decoração que apreciam o nomadismo, criadores de produtos e lojas aumentaram suas opções de itens de design que possam ser usados, transportados e reutilizados em outras ambientações. Confira alguns itens versáteis que podem ser aplicados no conceito nômade:

O Banco Stuart é uma peça decorativa, funcional e versátil, que garante charme aos ambientes e é muito confortável. Peça assinada pelo designer Ronald Sasson e disponível na M. Decor - www.marilidecor.com.br

Luminária Lume Freijo Natural, assinada pelo designer Bruno Faucz. A peça tem 1,60 (Altura) x 0,80 (Diametro) e está disponível na Inove Design - www.inovedesign.com.br

Sofá Cagliari é modular, pode ser montado em diversos formatos de acordo com a necessidade. Na Villa Batel Decor - www.villabatel.com.br

Entretenimento e estilo: Lounge Batel

A arquiteta Carolina Bonetti é a responsável pela assinatura do estiloso projeto Lounge Batel. O empreendimento é um complexo de entretenimento com 1200 m² com um conceito inovador, que contempla espaços de poker, bar, restaurantes, café e tabacaria.

Alan Kleina

A arquiteta Carolina Bonetti ladeada pelos empresários e sócios do Lounge Batel, (da esquerda para a direita) Maciel Tardivo, Bruno Mattana, Lucas Mattana e Eduardo Locks.

Itália em Salvador

Os empresários Sonia Elias, Wilson Elias e Eduardo Calcagnotto proprietários da Natuzzi Italia Curitiba, marcaram presença no 10ª Edição do Congresso de Vendas Natuzzi, que aconteceu na Fábrica NatuzziGroup localizada em Salvador. Na oportunidade puderam conhecer todos os modelos Natuzzi Editions recém-lançados durante o Salone del Mobile de Milão.

Divulgação

Eduardo Calcagnotto, Sonia Elias, Pasquale Natuzzi, Presidente e CEO do Grupo Natuzzi, e Wilson Elias.