Um homem de 62 anos foi morto a tiros quando chegava em casa de carro no bairro Fazendinha, em Curitiba, na noite de terça-feira (12). Joaquim Justino morreu no local. A polícia trabalha com a hipótese de o motivo do crime ser agiotagem.

A investigação é de responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).