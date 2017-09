Ministra de Direitos Humanos lança livro em Curitiba

A desembargadora e ministra de Direitos Humanos, Luislinda Valois Santos, lança nesta quinta-feira (14), em Curitiba, o livro "Negros Pensadores do Brasil", que reúne o trabalho de 26 intelectuais afrodescendentes. Será às 18 horas, no Memorial de Curitiba. O evento está sendo produzido pela jornalista Anitta Zippin, com apoio da Prefeitura de Curitiba e da Academia de Letras José de Alencar. A entrada é gratuita.

Luislinda é ocupante da Cadeira número seis da Academia de Letras José de Alencar. Foi ganhadora dos prêmios Cláudia 2010, Um Abraço Negro, Mulheres Negras Contam Suas Histórias e Mulheres in Power, este último nos Estados Unidos. Também foi condecorada com a Comenda do Mérito Afro-Brasileira e a Medalha Tiradentes 180 Anos –PM/BA. Foi a primeira desembargadora negra do Brasil, no Tribunal de Justiça da Bahia. Idealizou o Juizado Marítimo e o Balcão de Justiça e Cidadania. Atualmente é também embaixadora da Paz pela Organização das Nações Unidas.