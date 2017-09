Calor em Curitiba vai dar uma trégua. Mas só na primavera

(foto: Josianne Ritz/Arquivo Bem Paraná)

As tardes quentes em Curitiba devem durar até o final do inverno. Até lá, as temperaturas máximas oscilam entre 25ºC no próximo sábado (16) e 30ºC, no dia 22, quanto tem fim o inverno e começa a primavera. No dia seguinte, contudo, uma frente pode provocar chvuas na Capital, e assim fazder com que as máximas caiam aé os 20ºC. Nos dias seguintes as máximas não sobem muito, mantendo o clima ameno pela próxima semana.