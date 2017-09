No dia 16 de setembro, sábado, a Valesul Chevrolet realiza o 1º Old Cars evento que tem como objetivo reunir veículos Chevrolet com mais de 30 anos de fabricação, além de clássicos de outras marcas. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece das 09 às 17h com food trucks, exposição e venda de miniaturas colecionáveis do Espaço Diecast. Entre os destaques do evento estão um Camaro de performance da Legend Motorr, um Camaro SS 1967 do Curitiba Antique Car, um Chevrolet Bel Air 1952 e um Opala 1971. Além disso, haverá também um Camaro Fifty 2016, série limitada em comemoração aos 50 anos do modelo, um exemplar raro já que apenas 100 unidades desembarcaram no Brasil. Participação da Confraria do Hot de Curitiba, do Clube dos Chevetteiros Curitiba, entre outros.

Velocidade no Asfalto

Neste fim de semana (16 e 17/9) será movimentado no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), situado em Pinhais (PR), com a sexta etapa do Campeonato Metropolitano de Curitiba de Velocidade no Asfalto 2017. A etapa será disputada em duas baterias nas categorias Marcas “A” e”B”, Turismo “C” e ”I”, Terra Marcas “A”, Terra Marcas “B”, Terra Turismo “C” e Turismo 5000. Junto ao evento acontecem ainda duas provas do Paranaense de Motovelocidade.

100% elétricos

A Jaguar Land Rover confirma que todos os veículos que lançará a partir de 2020 serão 100% elétricos ou híbridos. O anúncio foi feito durante a primeira edição do Tech Fest, evento promovido pela marca entre os dias 8 e 10 de setembro na escola de arte, design e tecnologia Central Saint Martins, em Londres. Esse movimento começará com o lançamento do Jaguar I-Pace, totalmente elétrico, que estará à venda já em 2018. De acordo com a companhia, a nova meta não impedirá a produção dos Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque em Itatiaia (RJ) porque se aplicará a novos modelos ou versões.